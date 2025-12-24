Bari, Rao sul match contro il Catanzaro: "Frustrante... Ci palleggiavano in faccia"
TUTTO mercato WEB
Sono oltre due mesi che il Bari non vince una partita. L'ultima volta è accaduto lo scorso 2 novembre al 'San Nicola' contro il Cesena. Da quel momento il ruolini di marcia parla chiaro: quattro pareggi e tre sconfitte.
L'ultima delle quali nello scorso weekend contro il Catanzaro. Una sfida sulla quale si è espresso Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 approdato in Puglia in prestito dal Napoli.
“Il Catanzaro ha sempre tenuto il pallino del gioco, è stato frustrante guardare loro palleggiarci in faccia - ha raccontato a RadioBari -. All’intervallo il mister ci ha chiesto di partire forte, andando uomo contro uomo e infatti abbiamo creato di più facendo meglio”.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile