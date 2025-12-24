Bari, Rao sul match contro il Catanzaro: "Frustrante... Ci palleggiavano in faccia"

Sono oltre due mesi che il Bari non vince una partita. L'ultima volta è accaduto lo scorso 2 novembre al 'San Nicola' contro il Cesena. Da quel momento il ruolini di marcia parla chiaro: quattro pareggi e tre sconfitte.

L'ultima delle quali nello scorso weekend contro il Catanzaro. Una sfida sulla quale si è espresso Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 approdato in Puglia in prestito dal Napoli.

“Il Catanzaro ha sempre tenuto il pallino del gioco, è stato frustrante guardare loro palleggiarci in faccia - ha raccontato a RadioBari -. All’intervallo il mister ci ha chiesto di partire forte, andando uomo contro uomo e infatti abbiamo creato di più facendo meglio”.