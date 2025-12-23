Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"

A seguito della decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso del Trapani avverso alla penalizzazione di otto punti da scontare nella classifica del campionato corrente di Serie C, ha preso la parola anche il numero uno del club siciliano, Valerio Antonini.

"Il successo è solo rimandato - ha scritto l'imprenditore romano sul proprio profilo Facebook .. Non potranno vincere alla fine, perché la verità non si può celare dietro articoli di legge. Tra Commissioni Tributarie, Consigli di Stato, siamo certi che entro Carnevale, riavremo punti, soldi e potremo procedere con una richiesta risarcitoria senza precedenti. Sono più determinato che mai. Soprattutto dopo oggi".

Di seguito la nota ufficiale del club granata dove si preannunciano le prossime mosse:

"La società FC TRAPANI 1905 comunica che in data odierna il TAR del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società perché non idoneo a giudicare, indicando per di più di non poter applicare ancora la sentenza che ha visto Andrea Agnelli vincere in Lussemburgo contro la giustizia sportiva.

La società presenterà ricorso al Consiglio di Stato ma soprattutto ha già presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, pertanto, così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora.

Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie".