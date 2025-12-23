Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini ciechi"

Al giro di boa della stagione, il Gubbio ha fatto registrare un rendimento al di sotto delle attese: 3 sole vittorie, ben 10 pareggi e 5 ko. Con l'ultimo successo in campionato datato addirittura 25 ottobre, nel 3-0 di Carpi.

Per questo motivo nelle ultime settimane sono emersi rumors in merito alla posizione del tecnico Domenico Di Carlo. Una situazione, questa, sulla quale si è espresso anche il numero uno eugubino Sauro Notari, attraverso le colonne del Corriere dell'Umbria:

"La situazione non è per niente rosea, le decisioni affrettate non vanno mai prese. C’è un antico motto che dice che le gatte frettolose fanno i gattini ciechi. È proprio per questo che non voglio andare avanti alla cieca. Il grafico disegna una linea in discesa, in picchiata, quando invece abbiamo costruito una squadra per poter vedere una linea in ascesa.

Se penso a un cambio, penso a una soluzione che sia migliore per il Gubbio, che possa garantire alla squadra una conduzione sicura, capace di portarla nelle zone di classifica migliori. Il Gubbio non può valere la lotta ai margini dei playout, con il rischio di essere risucchiato dentro. Dovrà essere una conduzione tecnica in grado di fare la differenza, esattamente come era il Gubbio d’inizio stagione, e possibilmente anche meglio".