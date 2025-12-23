Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"

Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Luca Bargellini
ieri alle 22:49Serie C
Luca Bargellini

Il 2025 del Benevento si chiude, dopo l'ultimo match di campionato dello scorso weekend, con le parole del presidente Oreste Vigorito rilasciate ad OttoGol. Queste le parti salienti:

Sul girone d'andata - "Sono soddisfatto. Il fatto che per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto il titolo di campione d'inverno, questo dà una dimostrazione di continuità. Quest'anno ci auguriamo che sia positivo al 100% e non al 50%, come quello scorso. Chiudere al primo posto dimostra che la squadra è in salute e che sta facendo un ottimo campionato".

Sull'esonero di Gaetano Auteri - "Auteri lo abbiamo preso per la stima verso l'uomo. La vittoria si ottiene per la concomitanza di tante ragioni. Auteri non è andato via adesso, ma a maggio. L'uomo ha la massima stima e il massimo rispetto, ma per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore fuori dal campo non eravamo d'accordo su diverse cose. Non mi ha mai chiesto il rinnovo del contratto a maggio, ed è stato molto disponibile in un momento delicato della scorsa estate, restando a Benevento mentre gli altri erano al mare, dando una prova di grande attaccamento a tutti. Auteri non è stato esonerato dopo aver vinto a Foggia, quella è stata l'ufficializzazione. La posizione di Auteri era in bilico perché dopo le prime partite positive, la proprietà aveva ravvisato che all'interno della squadra cominciavano a esserci delle utilizzazioni che non condividevo. Questa squadra aveva bisogno di una ventata di aria fresca, doveva cambiare passo. Se uno cambia 17 calciatori e poi rivede le stesse cose dell'anno prima, allora bisognava capire. Con Auteri ho parlato molto, gli ho detto che non sopportavo le stesse cose dello scorso anno. Uno degli obiettivi era quello di vincere la Coppa Italia. Prima di Giugliano siamo andati in ritiro. Ho avuto la sorpresa di vedere che c'erano nove calciatori che non avevano mai giocato insieme, lasciando intendere che erano riserve. Di questo ho discusso molto con Auteri, gli ho chiesto perché avesse pensato di fare in modo diverso nonostante fosse un obiettivo della società. Poi ci sono state altre cose e siamo arrivati a una decisione. Sono dispiaciuto più degli altri, talmente che lo stimavo è che gli ho fatto un altro contratto a giugno. Ad Auteri gli auguro le migliori fortune".

Sulla scelta di Antonio Floro Flores come allenatore - "Ricordo Floro Flores quando ha esordito col Napoli, lo ricordo quando giocava e mi piaceva molto. Floro Flores è a Benevento da due anni. Abbiamo fatto una ricerca di mercato, non siamo andati subito su di lui. Volevamo evitare l'errore dello scorso anno, quando dopo aver esonerato Auteri siamo andati su un allenatore che volevo, ma che è stato un problema in più dello scorso campionato. Floro Flores è arrivato secondo a livello nazionale con l'under 17. Gli ho parlato diverse volte, poi mi sono confrontato con Puleo e Palermo: gli ho chiesto soprattutto dal punto di vista caratteriale come Floro Flores si relazionasse con la squadra. Poi ho chiesto anche a Casertana e Giugliano, dove ha allenato il settore giovanile. Tutti mi hanno detto che Floro Flores è capace di creare gruppo. A me non interessa l'aspetto tecnico, non parlo di moduli. Credo che si possa giocare a calcio con qualsiasi modulo. Anche Floro Flores la pensa allo stesso modo. Mi ha detto che lui è un allenatore di posizioni e movimenti in campo. La mia personale convinzione è che se uno riesce ad avere un buon rapporto e la capacità di motivare i ragazzini, allora ha più chance di chi si è dimenticato di lavorare con i giovani. Noi abbiamo detto che saremmo andati in Serie B in almeno tre anni. L'illusione dello scorso anno ci aveva fatto pensare che si poteva anticipare la tabella di marcia. Tutti abbiamo commesso degli errori. Quest'anno c'era la stessa situazione, nessuno se ne è accorto. In estate sono arrivati 18 calciatori. Attualmente abbiamo 32 elementi, di cui 4 fuori rosa, con una media complessiva di 24 anni. Il Benevento è una squadra giovane. L'anno scorso, quando i giovani sono venuti meno, avrebbero avuto bisogno del sostegno dei più grandi, i quali si sono dimostrati per quelli che sono alla fine del campionato. Floro Flores non è venuto a Benevento per soldi, guadagnava 1500 euro al mese, ma perché qui c'è una organizzazione da Serie A. Aveva anche ricevuto richieste da squadre di Serie C, ma non sarebbe andato via prima di chiudere la propria crescita in giallorosso. La terza cosa che mi ha detto è che sarebbe venuto a vivere a Benevento, per ricambiare la fiducia che gli abbiamo dato. Quest'anno si è creato un clima molto bello. Vedo che la tifoseria sta accompagnando questa squadra. Verranno nuovi giorni bui, ma dobbiamo restare così, così come io sono rimasto. Vigorito non si innamora più di nessuno, ma rimane nel calcio come imprenditore e ama i colori giallorossi".

Infine spazio anche al sogno del presidente giallorosso - "Voglio ritornare in Serie A. Non è un sogno, ma un proposito. Voglio ritornare dove sono stato. E poi si vedrà".

Articoli correlati
Benevento, Vigorito: "FVS a volte aiuta, altre no. Ma il calcio non si vince con... Benevento, Vigorito: "FVS a volte aiuta, altre no. Ma il calcio non si vince con tecnologia"
Vigorito: “Il Benevento c’è stato e ci sarà. I tifosi ci sostengano in questo mini-torneo”... Vigorito: “Il Benevento c’è stato e ci sarà. I tifosi ci sostengano in questo mini-torneo”
Benevento, Vigorito: "Vogliamo lasciare la Serie C. Nunziante? Offerte da Roma e... Benevento, Vigorito: "Vogliamo lasciare la Serie C. Nunziante? Offerte da Roma e Monza"
Altre notizie Serie C
Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto... Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto
Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato" Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"
Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi" Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"
Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà" Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"
Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al... Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno
Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."... Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini... Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini ciechi"
Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"... TMW RadioPetrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
2 Juventus, il discorso di Elkann ai giocatori: "State diventando un gruppo sempre più forte"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre
4 24 dicembre 1999, Massimo Moratti si veste da Babbo Natale. Prendendo Seedorf e Cordoba
5 Pisa, Akinsanmiro ammette: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, Calhanoglu il mio preferito"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve accoglie Ottolini come nuovo ds. E John Elkann parla alla squadra alla cena di Natale
Immagine top news n.1 Milan, sotto l'albero c'è Fullkrug: visite fatte, il numero di maglia e la data d'esordio
Immagine top news n.2 Lazio sbloccata sul mercato. Dal Napoli al Como, tutte le decisioni sui conti in A e in B
Immagine top news n.3 Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili
Immagine top news n.4 Il Milan saluta Origi con 23 parole di comunicato. L'ultima gara del belga quasi mille giorni fa...
Immagine top news n.5 Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti
Immagine top news n.6 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese sul girone d'andata di C: "Vicenza un vero e proprio rullo compressore"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Juventus, il discorso di Elkann ai giocatori: "State diventando un gruppo sempre più forte"
Immagine news Serie A n.3 Inter, contatti per Mlacic. Un intermediario ha parlato di lui a TMW: "Impressionante"
Immagine news Serie A n.4 L'Italia chiude il 2025 al 12° posto del Ranking FIFA. Chi guida la classifica? Sempre la Spagna
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Akinsanmiro ammette: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, Calhanoglu il mio preferito"
Immagine news Serie A n.6 E adesso? Col mercato sbloccato, nella Lazio si torna a parlare anche dei rinnovi. Il punto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Rao sul match contro il Catanzaro: "Frustrante... Ci palleggiavano in faccia"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Enrici dopo il Palermo: “Rammarico per il pari, VAR discutibile. Ora testa al Bari”
Immagine news Serie B n.3 La Lega Serie B celebra la collezione “Calciatori 2025-2026” con i Panini Days
Immagine news Serie B n.4 C'è mezza B su Corona ma (ancora) il Palermo non lo libera. Aspetta anche il ct Baldini...
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, il punto sulle uscite. Stulac pronto a riabbracciare Corini. Sirene per Basili
Immagine news Serie B n.6 Venezia, nota ufficiale sui conti: “Situazione solida, pronti a operare nel mercato di gennaio”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno
Immagine news Serie C n.6 Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?