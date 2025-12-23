Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"

Bernardino Passeri, presidente dell'Ascoli ha voluto inviare un messaggio a chiusura del 2025, il primo anno di gestione del club bianconero da parte dell'imprenditore:

"Siamo insieme da circa sei mesi. Tutti insieme siamo riusciti a mantenere il patto che ci eravamo riproposti. I risultarti sono stati più che buoni e sono venuti proprio partendo da quella promessa di giugno. Adesso si apre uno scenario diverso rispetto a quello degli anni precedenti. E lo diciamo con dei dati di fatto. Siamo ai vertici della classifica, ma la cosa più importante è di aver ricompattato tutto il mondo Ascoli. I ringraziamenti? Dovrei farli a 20mila persone. Vorrei ringraziare chi è dietro le quinte, che lavora in società e dentro lo stadio. Oltre a chi lavora assieme ai ragazzi