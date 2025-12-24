L'Italia chiude il 2025 al 12° posto del Ranking FIFA. Chi guida la classifica? Sempre la Spagna

L’Italia chiude il 2025 al 12° posto del Ranking FIFA, mentre è sempre la Spagna a guidare la classifica. Rispetto a un anno fa - si legge sui canali ufficiali della FIGC - resta invariato il numero di nazioni affiliate alla UEFA (26) nelle prime 50 posizioni del Ranking

Dunque, sono poche le variazioni nella classifica del Ranking FIFA, con l’Italia che come detto chiude il 2025 al 12° posto. In testa c’è sempre la Spagna, seguita dai campioni del mondo in carica dell’Argentina e dalla Francia. Invariato anche il resto della top ten: Inghilterra (4ª), Brasile (5°), Portogallo (6°), Paesi Bassi (7°), Belgio (8°), Germania (9ª) e Croazia (10ª). I passi in avanti più significativi in classifica sono quelli della Giordania (64ª, +2), battuta in finale dal Marocco (11°) nella Coppa Araba FIFA 2025, del Vietnam (107°, +3) e di Singapore (148°, +3).

La ripartizione delle prime 50 nazioni per confederazione alla fine del 2025 è quasi identica a quella della fine dello scorso anno, con 26 nazioni affiliate alla UEFA, 7 alla CONMEBOL (-1) e alla CAF, 5 alla Concacaf (+ 1) e all'AFC, e nessuna all'OFC.