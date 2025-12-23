Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili
Giornata importante per Destiny Elimoghale. Questa mattina il classe 2009 ha preso parte all’allenamento della prima squadra della Juventus, lavorando agli ordini di Luciano Spalletti e vivendo un momento significativo nel suo percorso di crescita in bianconero.
Il giovane talento - un'ala sinistra d'attacco - continua a essere seguito con grande attenzione dal club. E le condizioni non ottimali di alcuni giocatori della rosa aprono scenari da valutare, anche se al momento l’obiettivo principale resta quello di permettere a Elimoghale di fare esperienza e confrontarsi con il livello più alto, senza forzare i tempi.
Considerato uno dei profili più interessanti del vivaio juventino, Elimoghale gode della piena fiducia della società. Non a caso, la prossima estate potrebbe essere aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo, ulteriore tappa di un percorso costruito con calma e visione. Un segnale chiaro: la Juventus crede nel suo talento e continua a investire sul suo futuro.
