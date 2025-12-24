Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, SI AVVICINA IL MOMENTO DI OTTOLINI. INTER, SI APRONO LE PORTE ALL'ADDIO DI FRATTESI. MILAN, PER UN FULLKRUG CHE ARRIVA NON MANCANO LE USCITE. ROMA, NEL MIRINO UN TALENTO DELLA SERIE B MENTRE CELIK POTREBBE SALUTARE

JUVENTUS

Marco Ottolini ha risolto formalmente il contratto che lo legava al Genoa, completando così il percorso di separazione avviato da settimane. Questo passaggio apre ora la strada alla sua nuova avventura alla Juventus, dove è atteso alla Continassa con l’obiettivo di essere operativo già dal mercato di gennaio. Non è esclusa una sua prima apparizione ufficiale già alla cena di squadra in programma al J Museum, alla presenza anche di John Elkann.

INTER

Davide Frattesi ha trovato poco spazio all’Inter, spesso relegato in panchina nelle scelte di Chivu, e per questo il suo nome torna ciclicamente tra i possibili partenti a ogni sessione di mercato. Con gennaio alle porte, l’addio sembra ora più concreto, anche per permettere al centrocampista di avere maggiore continuità. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a metterlo sul mercato chiedendo circa 35 milioni di euro per rientrare dell’investimento. Tra i club interessati ci sarebbe la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. L’Inter, però, non vorrebbe cedere Frattesi a una diretta concorrente, nonostante la spinta dei bianconeri per chiudere l’operazione già a gennaio.

MILAN

Il Milan ha iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio, che aprirà il 2 del mese, accogliendo in Italia Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham. Nelle prossime ore il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.

Sul fronte uscite, il club valuta possibili cambiamenti in rosa e tra i nomi in riflessione c’è Ruben Loftus-Cheek. Apprezzato da Allegri per la sua duttilità, l’inglese ha ancora un anno e mezzo di contratto ma non si registrano segnali per il rinnovo. In Premier League resta seguito, senza offerte concrete, mentre in Italia Lazio e Napoli hanno mostrato interesse, con il Milan però poco propenso a rinforzare rivali dirette. Attenzione anche alla pista turca: il Besiktas valuta un’offerta con ingaggio invariato e contratto fino al 2029, opzione che il giocatore sta considerando anche in ottica di maggiore spazio e della possibilità di tornare nel giro della Nazionale inglese.

Adesso è ufficiale, il Milan ha risolto il contratto con Divock Origi. A comunicare la cessazione del rapporto col calciatore belga è lo stesso club rossonero con una breve nota si propri canali.

ROMA

La Roma ha chiesto informazioni per Alphadjo Cissé, centrocampista offensivo di proprietà dell’Hellas Verona, ma un suo arrivo già a gennaio appare complicato: il giocatore è infatti in prestito al Catanzaro e il Verona è orientato a lasciarlo in Calabria fino al termine della stagione. Cissé sta vivendo un’annata positiva in Serie B, con sei gol segnati tra il ruolo di trequartista e quello di seconda punta, trovando quella continuità che a Verona non aveva avuto. Le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio con l’Under 21, seppur in una gara negativa contro la Polonia. Resta da capire la volontà del giocatore e l’evoluzione dell’interesse della Roma, alla ricerca di rinforzi in quella zona del campo, anche se l’allenatore preferirebbe profili già pronti.

La Roma fatica a trovare l’accordo per il rinnovo di Zeki Celik a causa della distanza tra richiesta e offerta sull’ingaggio, situazione che potrebbe portare a una partenza a parametro zero. Su questa possibilità si è inserita la Juventus, che nelle ultime settimane ha chiesto informazioni apprezzandone duttilità ed esperienza, potendo il turco giocare sia da terzino destro sia da braccetto. Celik, che a febbraio compirà 29 anni e potrebbe firmare l’ultimo contratto importante della carriera, ha recentemente definito questa la sua migliore stagione alla Roma, sottolineando la propria versatilità e il buon momento personale. Resta un profilo seguito anche da altri club, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare a scadenza di contratto.

SASSUOLO

Tarik Muharemovic è tra le note più positive del Sassuolo in questa prima parte di Serie A: il difensore bosniaco classe 2003 si è affermato come titolare e ha attirato l’interesse di Inter e Juventus. Nonostante i sondaggi di mercato, il club neroverde considera il giocatore un elemento chiave del progetto di Fabio Grosso e non intende cederlo nel breve periodo. L’idea del Sassuolo è di trattenerlo almeno fino a fine stagione, salvo offerte fuori mercato. Riscattato in estate dalla Juventus per 3 milioni di euro, Muharemovic ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando anche un gol, e rappresenta un potenziale asset di grande valore per il futuro del club.

TUTTI VOGLIONO SEMENYO, MA LUI PENSA SOLO AL CITY. REAL, ENDRICK IN PRESTITO ALL'OLYMPIQUE LIONE. BAYERN MONACO, AD UN PASSO IL RINNOVO DI UPAMECANO. STELLA ROSSA, DEJAN STANKOVIC TORNA IN PANCHINA. HIGHLANDER MIURA: A 59 ANNI RINNOVA COL FUKUSHIMA UNITED

PREMIER LEAGUE

Si scoprono curiosità attorno al futuro di Antoine Semenyo. L'ala ghanese del Bournemouth è sulla bocca di tutti per l'inizio di stagione roboante avuto in Premier League, con 8 gol e 3 assist in 16 presenze. Già la scorsa estate il Liverpool aveva flirtato con l'idea di accaparrarsi il classe 2000 e aggiungerlo alla rosa di Arne Slot salvo poi virare su Wirtz e altri acquisti di un mercato faraonico. Nelle ultime ore invece sono emerse novità a proposito del possibile trasferimento del giocatore. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, Antoine Semenyo avrebbe espresso la preferenza di trasferirsi al Manchester City. E non in attesa del prossimo mercato estivo, ma subito e nel mese di gennaio. Il 25enne del Bournemouth ha l'ambizione e il desiderio di vincere trofei e questo lo spinge con forza attorno verso l'orbita di Pep Guardiola. Al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo formale, dato che la finestra di trasferimenti di gennaio aprirà solo tra una settimana ma il placet Semenyo lo ha espresso eccome. Intanto sulle tracce del giocatore delle Cherries resta anche il Manchester United, mentre il Chelsea ha abbandonato la pista dopo aver riposto fiducia negli uomini già presenti in squadra da Enzo Maresca.

LALIGA

Defensa Central aveva anticipato i saluti allo spogliatoio del Real Madrid, staff tecnico e Xabi Alonso, adesso il trasferimento di Endrick all'Olympique Lione è ufficiale. La formula è stata rivelata direttamente dal club di Ligue 1: un prestito oneroso fino a 1 milione di euro, fino al termine della stagione.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco non vuole ripetere errori già vissuti in passato. Dopo aver perso a parametro zero profili del calibro di David Alaba, il club bavarese ha deciso di muoversi con un po' di anticipo per blindare Dayot Upamecano, uno dei pilastri della difesa e leader tecnici della rosa. Il contratto del centrale francese scade nel 2026 e, proprio per questo, l’Allianz Arena non intende farsi trovare impreparata. Upamecano sta vivendo una stagione di alto livello sotto la guida di Vincent Kompany: 26 presenze complessive, quasi 2.000 minuti in campo, un gol e un assist. Numeri che confermano la sua centralità nel progetto tecnico e che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei top club europei. Su tutti il Real Madrid, che lo considera una priorità per il 2026, e il Paris Saint-Germain, pronto a riportarlo in patria per rafforzare il reparto arretrato.

LIGUE 1

Il Lens piazza il primo affondo concreto del suo mercato invernale e mette a segno un’operazione di spessore per il centrocampo. Il club Sang et Or ha infatti chiuso per l’arrivo di Amadou Haidara, profilo seguito da settimane e individuato come rinforzo ideale per alzare qualità ed esperienza nella mediana della squadra di Pierre Sage.1

ALTRI CAMPIONATI

Dejan Stankovic è di nuovo l’allenatore della Stella Rossa. Per la seconda volta in carriera, l’ex centrocampista assume la guida tecnica del club campione di Serbia, subentrando a Vladan Milojević, esattamente come accaduto sei anni fa. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase per la Stella Rossa, chiamata a rilanciarsi dopo mesi complessi, tra infortuni e rendimento altalenante.

La carriera di un calciatore professionista è spesso breve, ma c’è chi continua a riscriverne i confini. È il caso di Kazu Miura, leggenda del calcio giapponese e simbolo di longevità sportiva, che continua a giocare nonostante un’età che per molti è solo un ricordo da album dei ricordi. L’attaccante nipponico, reduce dalle esperienze in Portogallo con l’Oliveirense nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, festeggerà il suo 59° compleanno il prossimo 26 febbraio. Ma invece di appendere gli scarpini al chiodo, Miura ha scelto di andare avanti, firmando un nuovo contratto con il Fukushima United, club militante nella terza divisione giapponese.