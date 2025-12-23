Venezia, nota ufficiale sui conti: “Situazione solida, pronti a operare nel mercato di gennaio”

Arriva la presa di posizione del Venezia in merito al giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club che imposto per il mercato di gennaio una sessione 'a saldo zero' a ben quattro club di Serie B: Cesena, Frosinone, Padova e, appunto, Venezia.

Questa la nota appena diffusa dal club lagunare attraverso i propri canali ufficiali:

Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio.