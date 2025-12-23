Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio

Come si legge sul sito della FiGC Femmnile, cresce l'attesa per l’11 gennaio e soprattutto per la sfida tra Juventus e Roma, che si affronteranno nella gara di Supercoppa Women in programma in quel di Pescara. Come si legge, "dopo la conferenza stampa di presentazione di giovedì scorso nella Sala Giunta in Comune, il trofeo è stato esposto sabato sera allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ durante Pescara-Reggiana, match del campionato di Serie B terminato 2-1 per gli abruzzesi.

Domenica, invece, è stato allestito un corner in Piazza Salotto, nel centro della città, con la visita tra gli altri anche del sindaco Carlo Masci.

Pescara si prepara ad accogliere il primo grande evento del 2026, con la Supercoppa Women che per la prima volta verrà assegnata in Abruzzo: prosegue, su Vivaticket, la vendita dei biglietti per Juventus-Roma".