TMW Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti

È arrivato il giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club. Dopo la riunione di oggi la Lazio ha avuto il mercato sbloccato dopo quello che è successo in estate, quando non ha potuto registrare nuovi giocatori, di fatto rimanendo nella stessa condizione rispetto alla stagione precedente. Da capire cosa faranno i biancocelesti, soprattutto per quanto riguarda le cessioni dei giocatori più importanti, in particolare un Nuno Tavares già messo sul mercato nelle scorse settimane, mentre Sarri potrà finalmente abbracciare nuovi acquisti.

Chi dovrà operare a saldo zero sono Napoli e Pisa. Purché non decidano, con capitali propri, di ripianare lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8. Valgono anche eventuali cessioni, ma se non saranno inseriti nuovi investimenti, ecco che rimarranno nella situazione attuale. Poi c'è il Como: i lariani avevano lo stesso problema, ma con una cifra molto alta (decine di milioni di euro) c'è stato il via libera dalla commissione, perché la proprietà ha reinvestito.

Poi c'è la Serie B. Stessa sorte di Napoli e Pisa, quindi operazioni a saldo zero, per quattro società: Cesena, Frosinone, Padova e Venezia che di fatto rimarranno ferme a meno di una ricapitalizzazione.