Inter, contatti per Mlacic. Un intermediario ha parlato di lui a TMW: "Impressionante"

In queste ore Fabrizio Romano ha reso noto che l'Inter ha avviato contatti concreti per il giovane difensore dell'Hajduk Spalato, Branimir Mlacic. I nerazzurri sono sempre stati attenti al mercato croato e ora potrebbero accelerare per il centrale classe 2007.

Negli scorsi giorni Leo Dragicevic, noto agente croato e intermediario di molte operazioni estive tra il paese balcanico e l'Italia, aveva parlato di lui ai microfoni di TMW.

Queste erano state le sue parole: "Branimir Mlacic (classe 2007), un difensore che mostra sempre più qualità di partita in partita, un difensore moderno. Secondo le mie previsioni, sarà a breve anche lui tra i migliori difensori del mondo, il suo prezzo aumenta ogni giorno. L'ho visto per la prima volta ad aprile di quest'anno in una partita dell'Hajduk U19 e si sono potute subito notare molte delle caratteristiche che un difensore moderno di alto livello soddisfa. Duelli aerei, porta palla in avanti, tecnica impressionante. Ora è in prima squadra all'Hajduk e gioca come se avesse 500 partite nelle gambe... un piacere da guardare."

Se è vicino all'Inter? È seguito da grandi club, anche in Italia. Ma saranno il giocatore e la sua famiglia a decidere quando e dove sarà meglio continuare. A volte è bene aspettare, a volte è bene accettare la prima offerta se soddisfa tutte le condizioni, e sicuramente la condizione principale è che il giocatore sia un progetto per il club e non solo un numero" (intervista del 16 dicembre).