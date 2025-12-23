TMW Radio L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'osservatore Marco Palma, che ha presentato tre rumor di mercato che riguardano le squadre italiane.

Karim Coulibaly (23-05-2007), difensore centrale tedesco del Werder Brema. Difensore centrale di grande fisicità e aggressività. Bravissimo nell’anticipo e dominante nel gioco aereo, molto dotato tecnicamente il suo piede sinistro è di alto livello. Cresciuto nelle giovanili dell’Amburgo si è fatto notare come uno dei migliori giovani difensori centrali del calcio tedesco. Nel luglio 2024, a scadenza con l’Amburgo, è passato al Werder Brema, dove dopo un veloce passaggio in Under 19, è salito in prima squadra per diventarne presto titolare. Origini della Costa d’Avorio è seguito molto da vicino dall’Inter. Nazionale tedesco Under 19.

Somiglianza: Gabriel (Arsenal)

Valore di mercato: 20 milioni €

Diego Mascardi (29-09-2006), portiere dello Spezia. Portiere altissimo e dalla grande esplosività, senso della posizione naturale, fredezza e grande personalità che gli consente di guidare la difesa con grande sicurezza. Prodotto delle giovanili dello Spezia dopo aver disputato ottime stagioni, dallo scorso campionato è salito in prima squadra e in questa stagione è sceso in campo 11 volte da titolare. Ottimo il suo percorso con le nazionali giovanili italiane, adesso difende i pali dell’Under 21. Le sue ottime prestazioni in maglia Spezia lo rendono molto seguito sul mercato, in particolare da Genoa e Milan.

Somiglianza: Anatoliy Trubin (Benfica)

Valore di mercato: 4 milioni €

Maurizio Rossetti (01-03-2007), punta centrale del Cesena. Ragazzo nato vicino Napoli, 14enne si è trasferito all’Empoli dove ha messo in mostra la sua ottima capacità nell’andare in rete. Dinamico, imprevedibile, opportunista sotto porta e smaliziato in area. La scorsa stagione con l’under 18 dei toscani ha realizzato 16 goal, poi non ha rinnovato con l’Empoli, e a fine stagione è passato al Cesena. In Romagna è stato inserito in primavera dove ha avuto subito un grande impatto realizzando sei reti e fornendo cinque assist. La sua continuità realizzativa ha attirato l’attenzione dell’Udinese che segue il ragazzo da vicino.

Somiglianza: Goncalo Ramos (PSG)

Valore di mercato: 3 milioni €