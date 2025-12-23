Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 19ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per aree:

Società

Ammenda di 2.000 euro al Livorno, di 1.500 euro al Lecco, di mille euro all'Ascoli, di 600 euro al Giugliano, di 500 euro a Vicenza e Triestina, di 300 euro a Catania e Torres e di 200 euro al Siracusa.

Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per cinque giorni ed euro 500,00 di ammenda a Vrenna Raffaele (Crotone) - Per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (Decisione n. 0070 della Corte Sportiva d’Appello del 21.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).