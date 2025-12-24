Pisa, Akinsanmiro ammette: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, Calhanoglu il mio preferito"

Il centrocampista del Pisa, Ebenezer Akinsanmiro, si gode l'avventura unica della Coppa d'Africa, dopo la soddisfazione della convocazione da parte della sua Nigeria, ovvero una delle squadre più attrezzate del continente.

Dal ritiro con la sua Nazionale ha rilasciato un'intervista a Elegbete Tv nel corso della quale ha manifestato la sua gioia per il traguardo raggiunto: "Mi sento molto emozionato. Allo stesso tempo mi sento sorpreso, ma sono davvero felice di essere qui oggi. Ovviamente per ogni giocatore è un sogno giocare nella nazionale del proprio Paese", ha detto.

Poi ha ammesso: "Sono rimasto sorpreso perché abbiamo tantissimi giocatori forti a livello globale. Quindi mi sento molto sorpreso per questo, perché guardando il mio percorso, dall’inizio da quando ho iniziato a giocare a calcio, è stato un po’ come vivere due fasi diverse. Questo mi fa sentire ancora più sorpreso", le sue parole cariche di gratitudine.

Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto al Pisa, ma l'Inter ha mantenuto su di lui il diritto di recompra. E sul suo futuro, ha spiegato: "Continuare in Italia? Sì, mi piacerebbe continuare a giocare nel campionato italiano e naturalmente mi piacerebbe anche tornare a giocare all’Inter, non mi dispiacerebbe, ma non so cosa riserva il futuro". E su chi fosse il suo giocatore preferito all’Inter: "Il mio giocatore preferito è Calhanoglu".