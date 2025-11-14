Campobasso; Lucchini: "Dobbiamo portare a casa il risultato anche con un solo gol"

In vista della sfida di questa sera a Forlì, il vice di Zauri Stefano Lucchini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Come tutte le settimane, abbiamo analizzato la partita precedente con errori e con cose fatte meglio. Arriva il Forlì, una squadra sicuramente organizzata. Dobbiamo migliorare sicuramente nella finalizzazione, a livello di gioco nell'ultima abbiamo costruito ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quello in cui dobbiamo essere bravi è sicuramente portare a casa il risultato anche con un solo gol, portando a casa punti persi nella scorsa giornata.

I moduli ormai sono solo dei numeri perché se analizziamo tante squadre partono a tre o quattro durante la partita: l'attitudine del giocatore deve essere quello di farsi trovare pronto, propositivo e intelligente".