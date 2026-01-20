Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Campobasso, arriva Emmanuele Salines: accordo fino al 2027 con opzione
Luca Bargellini
Oggi alle 12:06Serie C
Luca Bargellini

Una nuova certezza per la retroguardia del Campobasso FC. Il club ha finalizzato l’acquisizione di Emmanuele Salines, difensore di razza pronto a blindare l’area rossoblù. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, porta in Molise un profilo di valore e prospettiva. Salines ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Lupo fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per il prolungamento fino alla stagione 2027/2028.

Nato l’8 novembre 2000, Salines, 25 anni, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cosenza prima di spiccare il volo nel calcio professionistico. La sua carriera lo ha visto protagonista con maglie prestigiose, tra cui Catanzaro, Foggia e Feralpisalò, accumulando esperienza preziosa nei campionati di Serie C.

La sua avventura più recente è stata nel Trapani. È un difensore centrale che all’occorrenza sa disimpegnarsi anche sulla fascia destra, garantendo duttilità tattica.

Queste le sue prime parole da lupo: “Arrivo con grande voglia di fare bene e mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Ho visto l’entusiasmo che circonda questo club e sono qui per dare il massimo e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi“.

