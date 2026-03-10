Ufficiale
Picerno, ecco l'annuncio: in panchina torna mister De Luca
La notizia era nell'aria, mancava solo l'ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. Claudio De Luca torna sulla panchina del Picerno dopo l'esonero di mister Bertotto. Di seguito la nota del club:
L’AZ Picerno comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Claudio De Luca.
Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina rossoblù dopo l’esperienza della prima parte della stagione in corso.
Mister De Luca sarà a Picerno già in giornata e da domani dirigerà il primo allenamento alla guida della squadra.
La società rivolge al tecnico un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme il percorso sportivo con rinnovato entusiasmo e determinazione.
