Ufficiale
Cavese, è addio col terzino Iurgens: interrotto il rapporto lavorativo fra le parti
TUTTO mercato WEB
Le strade del terzino destro Federico Iurgens e della Cavese si separano dopo un solo anno vissuto dal classe 2005 in prestito prima al Pompei e poi alla Gelbison in Serie D. Il giocatore, che in questa stagione non era mai sceso in campo, ha risolto il contratto come comunicato dal club in una nota ufficiale:
"Cavese 1919 rende noto l’interruzione del rapporto lavorativo con il difensore Iurgens. A Federico l’augurio di ottenere nel prosieguo della sua carriera, le migliori fortune professionali".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
TMW RadioCaravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
3 Inter, riunioni segrete nel 2022/23. Mkhitaryan: "Ecco perché". E gag sulla parata della 2ª stella
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile