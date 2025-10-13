Openda resta fuori, KDB e De Ketelaere titolari: Galles-Belgio, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Galles-Belgio, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e comprensivo del gruppo J con Macedonia del Nord, Kazakistan e Liechtenstein. Il CT Bellamy si affida a diversi volti della Premier League, tra cui Ben Davies del Tottenham in difesa e Neco Williams del Nottingham Forest largo a sinistra in una difesa a cinque.

Quanto a Rudi Garcia e ai diavoli rossi, due gli "italiani" presenti dal rimo minuto: Kevin De Bruyne (Napoli) e Charles De Ketelaere, in una trequarti chiusa da Doku del City, mentre in attacco c'è Trossard dell'Arsenal. Restano in panchina ma con le dita incrociate per un ingresso a gara in corso De Winter (Milan) e Openda in prestito alla Juventus.

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas, Cabango, Rodon, Davies, Wiliams; Wilson, Ampadu, James, Brooks; Harris.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Bellamy.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Débats, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, De Ketelaere; Trossard.

A disposizione: Batshuayi, Castagne, De Winter, Fofana, Lammens, Lukebakio, Mechele, Openda, Sels, Seys, Vanaken, Witsel.

Allenatore: Garcia.