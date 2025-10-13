Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hien vs Vojvoda nella sfida di stasera: le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo

Hien vs Vojvoda nella sfida di stasera: le formazioni ufficiali di Svezia-KosovoTUTTO mercato WEB
© foto di Uefa/Image Sport
Oggi alle 19:53Serie A
Simone Lorini

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, in programma alle ore 20:45 all'Ullevi Stadium di Gothenburg: in campo l'orobico Hien, sfiderà Vojvoda, che invece è in forza al Como.

Le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson, Bergvall, Ayari Svensson, Oudmundsson; Gyökeres, Isak.
Allenatore: Jon Dahl Tomasson.

KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, L. Krasniqi; Muslija, Avdullahu, Hoxha, Vojvoda; Muriqi, Asllani.
Allenatore: Franco Foda.

Articoli correlati
Svezia, i convocati per le gare contro Svizzera e Kosovo: tre gli 'italiani' in lista... Svezia, i convocati per le gare contro Svizzera e Kosovo: tre gli 'italiani' in lista
La UEFA stanzia un milione di euro per le finaliste della Women's Nations League La UEFA stanzia un milione di euro per le finaliste della Women's Nations League
Figuraccia Svezia col Kosovo, Hien tuona: "Non ci sono scuse, non facciamo abbastanza"... Figuraccia Svezia col Kosovo, Hien tuona: "Non ci sono scuse, non facciamo abbastanza"
Altre notizie Serie A
Lazio, Rodia: "Non siamo preoccupati dagli infortuni. La pausa ci aiuta a riossigenare"... Lazio, Rodia: "Non siamo preoccupati dagli infortuni. La pausa ci aiuta a riossigenare"
Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella... Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra
Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è... Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"
Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni" Esclusiva TMWParma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"
Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane... Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"
Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e... Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"
Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio... Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"
Torino, si valutano le condizioni di Anjorin. Il centrocampista soffre di fascite... Torino, si valutano le condizioni di Anjorin. Il centrocampista soffre di fascite plantare
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
4 Il virus FIFA non fa sconti: la sosta per le nazionali lascia il segno, ecatombe di infortuni
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra
Immagine news Serie A n.2 Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"
Immagine news Serie A n.5 Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"
Immagine news Serie A n.6 Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Immagine news Serie B n.4 Bari, Moncini: "Le prestazioni ci sono, i risultati meno. I 3 punti col Padova siano di slancio"
Immagine news Serie B n.5 Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Roberts pronto a sbarcare in Italia: non solo Cesena. Il suo programma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.2 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?