Hien vs Vojvoda nella sfida di stasera: le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo
TUTTO mercato WEB
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, in programma alle ore 20:45 all'Ullevi Stadium di Gothenburg: in campo l'orobico Hien, sfiderà Vojvoda, che invece è in forza al Como.
Le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo
SVEZIA (3-5-2): Johansson; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson, Bergvall, Ayari Svensson, Oudmundsson; Gyökeres, Isak.
Allenatore: Jon Dahl Tomasson.
KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, L. Krasniqi; Muslija, Avdullahu, Hoxha, Vojvoda; Muriqi, Asllani.
Allenatore: Franco Foda.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Ora in radio
Primo piano
Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Serie A
Serie B
La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Serie C
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Calcio femminile