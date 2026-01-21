Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Un Catania alle prese con vari infortuni, non ultimo quello dell'esperto difensore Matteo Di Gennaro, e Catania alle prese con anche le operazioni dei calciatori, tra i quali il citato Di Gennaro, sotto i ferri per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro; con lui, ma per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra, anche Simone Pieraccini. Entrambe gli interventi chirurgici sono perfettamente riusciti, e a darne nota è la stessa società rossazzurra con la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Catania Football Club rende noto che nella giornata odierna due calciatori si sono sottoposti a interventi chirurgici, perfettamente riusciti:
- Matteo Di Gennaro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita dal Professor Mariani presso Villa Stuart, a Roma;
- Simone Pieraccini, per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra a seguito di trauma riportato durante la gara Monopoli-Catania. L'operazione è stata effettuata a Catania dal Professor Gianfranco Longo, componente dello staff sanitario rossazzurro, con la supervisione del capo struttura, Professor Giovanni Ciampi.
Ai due rossazzurri, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico".