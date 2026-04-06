Juventus, McKennie si sente a casa: "Qui cresciuto tanto, sono felice"

Scelto dal primo minuto nella sfida tra Juventus e Genoa, Weston McKennie ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa per noi è un'opportunità per fare tre punti e conquistare un posto in Champions League: è il nostro obiettivo della stagione e noi faremo di tutto per ottenerlo. sono molto felice di restare con la Juventus, sono cresciuto tanto qui e ho conosciuto tantissime persone che mi danno tanto: sono felice di essere qui. Vlahovic? Penso faccia sempre il massimo per aiutare la squadra: entra con l'energia giusta e vuole sempre fare gol. Lui sta bene e speriamo possa fare quello che sa".

Juventus in campo contro il Genoa per provare a recuperare terreno sul Como che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese nel match di oggi all'ora di pranzo. Spalletti punta su David come centravanti, con Boga inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato nella formazione dei bianconeri, con McKennie esterno di centrocampo.

Dall'altra parte De Rossi si affida su Messias a centrocampo, con Baldanzi pronto a subentrare a gara in corso. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Messias, Colombo. Allenatore: De Rossi.