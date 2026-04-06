Genoa, Vasquez su De Rossi: "Il nostro leader, trasmette sicurezza e energia"

Scelto dal primo minuto nella sfida tra Juventus e Genoa, Johan Vasquez ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Il mister ci trasmette sicurezza e energie. Per me è un onore essere allenato da lui, è stato capitano e mi regala tanti bei consigli: lo vedo come un leader e come un esempio. Devo pensare prima al Genoa, salvarlo e poi avere la testa al Mondiale".

Juventus in campo contro il Genoa per provare a recuperare terreno sul Como che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese nel match di oggi all'ora di pranzo. Spalletti punta su David come centravanti, con Boga inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato nella formazione dei bianconeri, con McKennie esterno di centrocampo.

Dall'altra parte De Rossi si affida su Messias a centrocampo, con Baldanzi pronto a subentrare a gara in corso. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Messias, Colombo. Allenatore: De Rossi.