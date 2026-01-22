Catania, Manganaro scende di categoria e va in prestito all'Enna Calcio
L’Enna Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Catania le prestazioni sportive di Francesco Manganaro, attaccante classe 2007, proveniente dalla formazione Primavera 3 rossazzurra guidata da Marco Biagianti.
Giovane di grande prospettiva, Manganaro è un profilo offensivo duttile, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, dinamismo e disponibilità al lavoro.
Il calciatore si è unito al gruppo dello staff tecnico guidato da Francesco Passiatore e potrà già essere a disposizione in vista della trasferta in casa del Savoia.
L’Enna Calcio ringrazia il Calcio Catania per la collaborazione e augura a Francesco una stagione ricca di crescita e soddisfazioni in maglia gialloverde.
