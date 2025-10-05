Cavese, Prosperi: "Il derby con la Salernitana è una partita che si prepara da sola"

Il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha parlato in conferenza stampa del derby di oggi contro la Salernitana: "Non avremo lo stesso undici di domenica scorsa perchè Loreto non ci sarà e non sarà nei convocati. Stiamo valutando vecchi infortunati e chi sta recuperando. Tutto ciò ci porta a fare delle valutazioni attente sino a domani. La squadra arriva a questa partita discretamente.

Si è arrivati da un momento un po' cosi a una situazione di grande entusiasmo per via della vittoria di domenica. Siamo una squadra giovane e con tantissimi esordienti e bisogna lavorare su tutti gli aspetti. Dobbiamo costruirci la salvezza lavorando ogni giorno. Fisicamente siamo strutturati in una certa maniera. La settimana è stata caratterizzata da tanto lavoro soprattutto sul piano mentale. Stiamo stati attenti sul piano della preparazione fisica cercando di gestire i carichi.

L'assenza dei tifosi? Mi dispiace tutto questo. Si sarebbero affrontate due tifoserie importanti. Ci sarebbe piaciuto salutare i nostri tifosi a prescindere dal risultato. E' una partita importante per la città di Cava e anche per Salerno. E' pur sempre un derby. Peccato davvero. 'Sono partite che si preparano da sole per via dell'importanza e del campanilismo che c'è. La Salernitana è una squadra forte e che ha costruito la sua rosa per vincere. Noi siamo pronti a fare il meglio possibile con quello che sappiamo fare''.