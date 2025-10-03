Miguel Gutierrez: "Conte tecnico giusto per migliorare. Giocare nel Napoli sarà impegnativo"

Il nuovo laterale azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando anche dell'accoglienza al Napoli e della convivenza con mister Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Lo spogliatoio è spettacolare, le persone qui mi hanno accolto fin da subito. È come una famiglia e questo è molto importante per un giocatore che arriva da fuori. Lavorare con Conte e il suo staff è un privilegio per me: hanno vinto tanto. È una grande sfida per me: questo allenatore può aiutarmi a migliorare molto sugli aspetti tecnici e tattici".

Su che giocatore è Gutierrez: "Un giocatore a cui piace molto il gioco offensivo, sono dinamico. Mi piace giocare all'interno del campo, ma anche all'esterno: mi adatto molto alle situazioni e a ciò che mi chiede il mister di fare. Penso che sarà impegnativo lavorare qui, perché sono in una squadra di alto livello, ma ho una grande sfida davanti a me e sono pronto a crescere".

Su Napoli: "Mi trovo molto bene qui a Napoli. I primi giorni sono stati un po' difficili, perché è la mia prima esperienza fuori dalla Spagna. Ma le persone qui sono molto affettuose, non mi manca nulla e penso che sia molto importante. Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio in questo modo: le persone qui vivono per questo sport. Questo aspetto mi motiva molto".