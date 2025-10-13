Il Cagliari in prestito: Mutandwa esulta in Austria. Vinciguerra cerca ancora l'esordio

Campagna estiva importante per il Cagliari che si è mosso con convinzione sia in entrata che in uscita. Nel mezzo, anche tante operazioni in prestito per mandare a giocare quei calciatori che non avrebbero trovato spazio nel progetto tattico di mister Pisacane.

MATEUSZ WIETESKA (Kocaelispor)

Sfortunatissimo il difensore che, nel suo debutto nel campionato turco, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

NIK PRELEC (Oxford United)

L'attaccante sloveno è volato in Inghilterra per proseguire la sua carriera. Fino a questo momento sono 7 le presenze fra Championship e Coppa di Lega, con un gol all'attivo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 7

Reti: 1

Assist: 0

ALEN SHERRI (Frosinone)

Era partito subito titolare, contro il Monza in Coppa Italia a metà agosto. Poi una frattura al volto lo ha costretto ai box fino a questo momento.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 1 milione di euro

Presenze: 1

Reti subite: 0

Clean sheet: 1

DAVIDE VEROLI (Palermo)

Il centrale classe 2003 non ha ancora trovato lo spazio che sperava, anche se l'ultima prestazione da titolare con tanto di assist contro lo Spezia potrebbe essere un'indicazione in questo senso. Fin qui sono 3 le presenze, considerando anche la Coppa Italia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 1

KINGSTONE MUTANDWA (SV Ried)

E' iniziata bene la sua avventura nella Bundesliga austriaca, con l'attaccante che ha preso parte a tutte le 11 partite fin qui giocate mettendo a segno anche 3 gol con due assist di contorno.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 11

Reti: 3

Assist: 2

ALESSANDRO VINCIGUERRA (Pescara)

L'attaccante classe 2005 non ha ancora mai messo piede in campo, in questo avvio di stagione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0