Cosenza, Cimino si ferma in allenamento: si teme un lungo stop per il difensore
TUTTO mercato WEB
Un problema in allenamento frena Baldovino Cimino, difensore del Cosenza per cui si teme un lungo stop. Come spiegato da Tifocosenza.it, il classe 2004, che sta trovando spazio negli schemi rossoblu come testimoniato dalle 13 presenze all'attivo, ha accusato un fastidio al ginocchio che non promette nulla di buono. In ogni caso a fare definitiva chiarezza sulle condizioni dell'ex Juve Stabia saranno gli esami strumentali previsti nelle prossime ore.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
2 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile