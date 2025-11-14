Cosenza, stagione finita per Cimino: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro
Si temeva il peggio ed il peggio è arrivato. Baldovino Cimino, difensore del Cosenza, ha riportato una lesione legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il giocatore sarà operato. Di seguito il report del Cosenza:
"Il Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, classe 2004, si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato purtroppo la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico, dopo il quale inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rossoblù".
