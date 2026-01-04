Cosenza, tutto fatto per Racine Ba: il centrocampista arriva dal Siracusa, domani la firma
Era nell’aria da settimane e ora è tutto pronto per il ritorno in Calabria di Racine Ba. Il centrocampista è infatti ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Cosenza: come riportato da Tuttoc.com, manca soltanto la firma per la chiusura dell’operazione.
Ba lascerà il Siracusa per riabbracciare la Calabria, dove aveva già giocato nella scorsa stagione con la maglia della Reggina in Serie D. Un profilo che il Cosenza conosce bene e che andrà a rinforzare il reparto di centrocampo in vista della seconda parte di stagione.
La firma sul contratto è attesa nella giornata di domani.
