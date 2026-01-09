Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Cosenza preleva Racine Ba dal Siracusa. Per il centrocampista contratto fino al 2028

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 20:26Serie C
Claudia Marrone

Rinforzo a centrocampo per il Cosenza, che fa sapere di essersi assicurato il centrocampista senegalese Racine Ba, che ha quindi salutato il Siracusa dopo la prima parte di stagione vissuta in Sicilia. Con i lupi calabresi, il classe 2003 ha firmato un contratto valevole sino al 30 giugno 2028.
Ecco il comunicato del club rossoblù:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Siracusa, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba. Il centrocampista, nato a Saint-Louis, in Senegal, il 21 gennaio del 2003, ha giocato con i siciliani, in Serie C, nella prima parte della stagione in corso.

In Italia, dopo gli inizi con la Correggese ed il passaggio nelle giovanili del Como, Ba ha giocato in Serie D con le maglie di Trapani e Reggina, prima del trasferimento al Siracusa nel gennaio del 2025, squadra con la quale ha vinto la categoria ed è approdato nei professionisti. Ba, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2028. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Benvenuto nel branco, Racine".

