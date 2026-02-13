Juve, John Elkann in visita alla squadra: ha seguito l'allenamento insieme alla dirigenza

Visita speciale alla Continassa alla vigilia della sfida della Juventus contro l'Inter, in programma per domani a San Siro alle ore 20.45. Come rivelato dal club bianconero con un post sui propri profili social, a poco più di 24 ore dal derby d'Italia e in vista dell'impegno di Champions League contro il Galatasaray, John Elkann ha fatto visita alla squadra, seguendo, con il CEO Damien Comolli, il Technical Director François Modesto e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, l'allenamento condotto da Mister Luciano Spalletti.

Sarà una partita molto importante per i bianconeri, che si misureranno con la prima della classe cercando i tre punti, dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata all'Allianz Stadium.