TMW Parma, Valenti torna in gruppo a due giorni dal Verona. Ancora in dubbio Estevez

Nella giornata odierna, il Parma ha svolto allenamento in preparazione della gara importante di domenica col Verona: buone notizie per Cuesta, che in difesa recupera Lautaro Valenti, il quale oggi è ritornato a allenarsi in gruppo. Il reparto di difesa, nelle ultime uscite era decimato, sia per l'assenza di Valenti ma anche per quella di Ndiaye, che da mesi è alle prese con una pubalgia. Una news incoraggiante vista anche la squalifica di Troilo, che nella gara di Bologna ha rimediato un rosso per somma di cartellini gialli e che quindi non potrà giocare.

Chi invece è ancora in dubbio, è Nahuel Estevez, che la settimana scorsa ha subito un infortunio e che ancora non ha recuperato a pieno. Molto più probabile un suo rientro per settimana prossima. Con il rientro di Valenti, Circati può tornare al centro in una ipotetica difesa a tre o sul centrodestra in una possibile difesa a 4. A Cuesta la scelta.