Serie C, Girone B: gli arbitri della 27ª giornata: Di Loreto per Vicenza-Alcione
GIRONE A
ALBINOLEFFE – ARZIGNANO VALCHIAMPO
Arbitro: Enrico Cappai (Cagliari)
Assistenti: Gianluca Scardovi (Imola), Nidaa Hader (Ravenna)
IV Ufficiale: Francesco Aloise (Voghera)
Osservatore: Ilario Montanelli (Lecco)
CITTADELLA – RENATE
Arbitro: Mattia Nigro (Prato)
Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano), Giampaolo Jorgji (Albano Laziale)
IV Ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)
Osservatore: Giovanni Boato (Padova)
DOLOMITI BELLUNESI – PRO VERCELLI
Arbitro: Alessandro Colelli (Ostia Lido)
Assistenti: Andrea Rizzello (Casarano), Angelo Di Curzio (Civitavecchia)
IV Ufficiale: Francesco Zago (Conegliano)
Osservatore: Alessia Cerrato (San Donà di Piave)
L.R. VICENZA – ALCIONE MILANO
Arbitro: Marco Di Loreto (Terni)
Assistenti: Alessandro Rastelli (Ostia Lido), Alessio Miccoli (Lanciano)
IV Ufficiale: Francesco D’Eusanio (Faenza)
Osservatore: Paolo Tomasi (Schio)
LECCO – VIRTUS VERONA
Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo)
Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2), Luigi Ingenito (Piombino)
IV Ufficiale: Davide Cerea (Bergamo)
Osservatore: Vittorio Consonni (Treviglio)
LUMEZZANE – GIANA ERMINIO
Arbitro: Lorenzo Massari (Torino)
Assistenti: Giacomo Bianchi (Pistoia), Giuseppe Daghetta (Lecco)
IV Ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)
Osservatore: Leo Posteraro (Verona)
OSPITALETTO – INTER U23
Arbitro: Stefano Striamo (Salerno)
Assistenti: Marco Colazzo (Casarano), Angelo Mazza (Reggio Calabria)
IV Ufficiale: Michele Pasculli (Como)
Osservatore: Nicola Morea (Molfetta)
PERGOLETTESE – UNION BRESCIA S.R.L.
Arbitro: Davide Gandino (Alessandria)
Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Cosimo Schirinzi (Casarano)
IV Ufficiale: Andrea Bortolussi (Nichelino)
Osservatore: Manuel Marchese (Pavia)
TRENTO – PRO PATRIA
Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
Assistenti: Edoardo Maria Brunetti (Milano), Sebastian Petrov (Roma 1)
IV Ufficiale: David Kovacevic (Arco Riva)
Osservatore: Marco Roncari (Vicenza)
TRIESTINA – NOVARA
Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistenti: Marco Sicurello (Seregno), Gennantonio Martone (Monza)
IV Ufficiale: Andrea Mazzer (Conegliano)
Osservatore: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo)
GIRONE B
BRA – ASCOLI
Arbitro: Riccardo Tropiano (Bari)
Assistenti: Davide Merciari (Rimini), Veronica Martinelli (Seregno)
IV Ufficiale: Mario Picardi (Viareggio)
Osservatore: Simone Mino (La Spezia)
GUIDONIA MONTECELIO – FORLÌ S.R.L.
Arbitro: Giacomo Rossini (Torino)
Assistenti: Mateo Sadikaj (Mestre), Giovanni Battista Citarda (Palermo)
IV Ufficiale: Alessandro Silvestri (Roma 1)
Osservatore: Valerio Brizzi (Aprilia)
LIVORNO 1915 SRL – PIANESE
Arbitro: Dario Madonia (Palermo)
Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Andrea Pasqualetto (Aprilia)
IV Ufficiale: Matteo Dini (Città di Castello)
Osservatore: Filippo Balducci (Empoli)
PERUGIA – CARPI
Arbitro: Alberto Poli (Verona)
Assistenti: Leonardo Tesi (Padova), Laura Gasparini (Macerata)
IV Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)
Osservatore: Matteo Lauri (Gubbio)
PINETO – TERNANA
Arbitro: Maria Marotta (Sapri)
Assistenti: Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure), Cosimo De Tommaso (Voghera)
IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (Lanciano)
Osservatore: Leonardo Rossini (Genova)
PONTEDERA – GUBBIO
Arbitro: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
Assistenti: Andrea Manzini (Voghera), Stefano Petarlin (Vicenza)
IV Ufficiale: Gioele Iacobellis (Pisa)
Osservatore: Roberto Palermo (Pisa)
RAVENNA – JUVENTUS NEXT GEN
Arbitro: Filippo Colaninno (Nola)
Assistenti: Giovanni Celestino (Reggio Calabria), Davide Gigliotti (Lamezia Terme)
IV Ufficiale: Enrico Eremitaggio (Ancona)
Osservatore: Francesco Tagliaferri (Faenza)
SAMBENEDETTESE – TORRES
Arbitro: Simone Gauzolino (Torino)
Assistenti: Matteo Nigri (Trieste), Diego Spatrisano (Cesena)
IV Ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)
Osservatore: Ludovico Esposito (Pescara)
VIS PESARO – CAMPOBASSO
Arbitro: Domenico Castellone (Napoli)
Assistenti: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto), Tommaso Tagliafierro (Caserta)
IV Ufficiale: Edoardo Gianquinto (Parma)
Osservatore: Tommaso Mambelli (Cesena)
GIRONE C
AZ PICERNO – CROTONE
Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce)
Assistenti: Antonio Alessandrino (Bari), Giuseppe Bosco (Lanciano)
IV Ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)
Osservatore: Stefano Vito Martinelli (Potenza)
BENEVENTO – LATINA
Arbitro: Giuseppe Vingo (Pisa)
Assistenti: Thomas Storgato (Castelfranco Veneto), Carlo De Luca (Merano)
IV Ufficiale: Domenico Leone (Barletta)
Osservatore: Giuseppe Romaniello (Napoli)
CASARANO CALCIO S.P.A. – CASERTANA
Arbitro: Abdoulaye Diop (Treviglio)
Assistenti: Vincenzo Russo (Nichelino), Umberto Galasso (Torino)
IV Ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari)
Osservatore: Davide Fedele (Lecce)
CAVESE – SALERNITANA
Arbitro: Fabrizio Ramondino (Palermo)
Assistenti: Marco Pilleri (Cagliari), Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
IV Ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola)
Osservatore: Alessandro Marchese (Napoli)
COSENZA – AUDACE CERIGNOLA
Arbitro: Riccardo Dasso (Genova)
Assistenti: Domenico Russo (Torre Annunziata), Manfredi Scribani (Agrigento)
IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
Osservatore: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)
FOGGIA – ATALANTA U23
Arbitro: Simone Gavini (Aprilia)
Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1), Paolo Cozzuto (Formia)
IV Ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)
Osservatore: Michele Fracchiolla (Bari)
GIUGLIANO – TRAPANI
Arbitro: Gianluca Renzi (Pesaro)
Assistenti: Giovanni Francesco Massari (Molfetta), Andrea Galluzzo (Locri)
IV Ufficiale: Mattia Maresca (Napoli)
Osservatore: Nicola Valcaccia (Castellammare di Stabia)
MONOPOLI – SORRENTO
Arbitro: Fabrizio Pacella (Roma 2)
Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1), Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia)
IV Ufficiale: Andrea Palmieri (Brindisi)
Osservatore: Vincenzo Andreano (Foggia)
POTENZA – TEAM ALTAMURA
Arbitro: Gianluca Guitaldi (Rimini)
Assistenti: Pierpaolo Vitale (Salerno), Cristian Robilotta (Sala Consilina)
IV Ufficiale: Carlo Esposito (Napoli)
Osservatore: Nicola Monaco (Sala Consilina)
SIRACUSA – CATANIA
Arbitro: Gabriele Sacchi (Macerata)
Assistenti: Massimiliano Starnini (Viterbo), Davide Rignanese (Rimini)
IV Ufficiale: Alfredo Iannello (Messina)
Osservatore: Riccardo Leotta (Acireale)
