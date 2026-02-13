Inter, Chivu: "Barella e Calhanoglu si allenano senza problemi da lunedì. Sono a disposizione"
Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Cristian Chivu ha presentato la partita contro la Juventus, parlando così delle chance che avranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu di partire titolari con l'Inter: "Si stanno allenando da lunedì, oggi siamo venerdì… Non hanno avuto problemi e sono a disposizione".
Dopo il 4-3 di Torino avrebbe pensato di trovarsi in questa situazione a questo punto?
"Non hai mai tempo di pensare a niente all'Inter. In quell'istante poi dovevamo andare ad Amsterdam, bisognava trovare risultati e si deve vivere partita per partita scegliendo i giocatori giusti. Questo è sempre stato, i ragazzi hanno capito tutto al volo e siamo cresciuti".
Com'è cambiato Spalletti da quando si allenava?
"Per me è migliorato molto, sta facendo giocare bene le sue squadre, ha un'identità e idee. Lui è un allenatore bravo che ha tanto da dire, Spalletti è un modello da seguire da giovane allenatore".
