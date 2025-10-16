TMW Giugliano, sarà Capuano il nuovo tecnico. Cudini non dovrebbe andare in panchina a Latina

Nonostante l’esonero non sia ancora arrivato per Mirko Cudini l’avventura sulla panchina del Giugliano è da considerarsi terminata. Una sola vittoria in sette gare, dopo aver preso il posto di Gianluca Colavitto a inizio settembre, e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare – inframezzate dal pari contro il Trapani – hanno infatti portato la dirigenza del club campano a decidere per un nuovo cambio di guida tecnica.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il prescelto alla fine è Eziolino Capuano che però dovrebbe essere annunciato solo nella prossima settimana, ovvero dopo la partita contro il Latina in programma nel fine settimana. La squadra infatti si sta già allenando per adattarsi al 3-5-2 del futuro tecnico con alla guida un uomo fidato del club come il preparatore atletico Luca Tulino.

Dovrebbe essere proprio quest’ultimo, e non Cudini, a sedere in panchina in occasione della sfida contro i pontini di sabato.