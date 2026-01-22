Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino

Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino
Luca Bargellini
Oggi alle 11:25Serie C
Luca Bargellini

Un innesto giovane, strutturato e già dotato di un buon bagaglio di esperienze nel calcio professionistico. La Dolomiti Bellunesi rafforza la retroguardia con l’arrivo di Tommaso Pittino: difensore, classe 2005, è nato a Biella ed è stato prelevato a titolo temporaneo dal Genoa. Il centrale ha compiuto 21 anni lo scorso 14 gennaio ed è alto 192 centimetri: caratteristiche fisiche importanti, abbinate a un percorso di crescita costruito in contesti di primo piano.

IL PERCORSO – Pittino ha vissuto la prima parte dell’attuale stagione al Mantova, mentre il suo cartellino è di proprietà del club rossoblù. Alle spalle, un cammino formativo di livello: Milan, Novara e Genoa le tappe del settore giovanile, prima dell’approdo nel calcio dei grandi. Nel 2024 ha debuttato in Serie C con la maglia del Sestri Levante, per poi trasferirsi al Lumezzane, nel gennaio 2025, sempre tra i professionisti.

PROFILO – Un profilo che ha convinto la dirigenza dolomitica e lo staff tecnico, come emerge dalle parole del difensore: «Ho parlato con il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli e con mister Andrea Bonatti e mi hanno lasciato subito delle buonissime impressioni. La Dolomiti Bellunesi era quello che cercavo in questo momento: non nascondo che mi abbia fatto piacere ricevere la fiducia della società».

TESTA SULLE SPALLE – Pittino avrà il numero 53: «Sono un difensore fisico, “di gamba” e a cui piace giocare la palla. Fuori dal campo, invece, mi ritengo una persona tranquilla, con la testa sulle spalle, orientata a stringere amicizia velocemente. Uno su cui si possa contare. Spero di ambientarmi il prima possibile in questa nuova realtà». Chiari pure gli obiettivi, personali e di squadra, in vista della seconda fase del campionato di Serie C Sky Wifi: «A livello personale confido di totalizzare più presenze possibili, ma ciò che più conta è il collettivo. Sono qui per dare una mano ai miei nuovi compagni, con l’intento di raggiungere quanto prima una salvezza tranquilla».

LE NOVITÀ – L’arrivo di Pittino rappresenta il terzo movimento in entrata del mercato invernale, dopo quelli dell’esterno Lattanzio e dell’attaccante Petito, e conferma la volontà della Dolomiti Bellunesi di puntellare la rosa con profili giovani, motivati e già abituati al contesto della Serie C.

Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino
