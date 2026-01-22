Ufficiale Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino

Un innesto giovane, strutturato e già dotato di un buon bagaglio di esperienze nel calcio professionistico. La Dolomiti Bellunesi rafforza la retroguardia con l’arrivo di Tommaso Pittino: difensore, classe 2005, è nato a Biella ed è stato prelevato a titolo temporaneo dal Genoa. Il centrale ha compiuto 21 anni lo scorso 14 gennaio ed è alto 192 centimetri: caratteristiche fisiche importanti, abbinate a un percorso di crescita costruito in contesti di primo piano.

IL PERCORSO – Pittino ha vissuto la prima parte dell’attuale stagione al Mantova, mentre il suo cartellino è di proprietà del club rossoblù. Alle spalle, un cammino formativo di livello: Milan, Novara e Genoa le tappe del settore giovanile, prima dell’approdo nel calcio dei grandi. Nel 2024 ha debuttato in Serie C con la maglia del Sestri Levante, per poi trasferirsi al Lumezzane, nel gennaio 2025, sempre tra i professionisti.

PROFILO – Un profilo che ha convinto la dirigenza dolomitica e lo staff tecnico, come emerge dalle parole del difensore: «Ho parlato con il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli e con mister Andrea Bonatti e mi hanno lasciato subito delle buonissime impressioni. La Dolomiti Bellunesi era quello che cercavo in questo momento: non nascondo che mi abbia fatto piacere ricevere la fiducia della società».

TESTA SULLE SPALLE – Pittino avrà il numero 53: «Sono un difensore fisico, “di gamba” e a cui piace giocare la palla. Fuori dal campo, invece, mi ritengo una persona tranquilla, con la testa sulle spalle, orientata a stringere amicizia velocemente. Uno su cui si possa contare. Spero di ambientarmi il prima possibile in questa nuova realtà». Chiari pure gli obiettivi, personali e di squadra, in vista della seconda fase del campionato di Serie C Sky Wifi: «A livello personale confido di totalizzare più presenze possibili, ma ciò che più conta è il collettivo. Sono qui per dare una mano ai miei nuovi compagni, con l’intento di raggiungere quanto prima una salvezza tranquilla».

LE NOVITÀ – L’arrivo di Pittino rappresenta il terzo movimento in entrata del mercato invernale, dopo quelli dell’esterno Lattanzio e dell’attaccante Petito, e conferma la volontà della Dolomiti Bellunesi di puntellare la rosa con profili giovani, motivati e già abituati al contesto della Serie C.