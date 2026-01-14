TMW Dolomiti Bellunesi, in arrivo Daniel Frey dalla Cremonese. L'anno scorso alla Pianese

Daniel Frey è a un passo dal trasferimento, in prestito, alle Dolomiti Bellunesi, club che milita in Serie C, nel girone A. Il difensore, figlio dell'ex portiere Sebastien Frey, è rimasto fermo per dei mesi a causa della rottura del crociato alla fine dello scorso marzo, quando militava nella Pianese. "L’US Pianese - si leggeva sul sito ufficiale - comunica che Daniel Frey è stato sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso la Casa di Cura Liotti a Perugia. L’operazione, realizzata dal dottor De Angelis, è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni gli saranno rimossi i punti e il calciatore bianconero potrà iniziare il suo percorso di recupero. A Daniel vanno i migliori auguri di pronta guarigione".

Un infortunio che lo ha colpito nel momento migliore della sua stagione. a Piancastagnaio. Dopo avere risolto con i toscani, ecco la chiamata della Cremonese - dove è cresciuto nelle giovanili - che lo ha messo sotto contratto a gennaio, facendolo subito esordire con la Primavera (da fuoriquota) e con due presenze e 149 minuti giocati.

Entro stasera sono attese novità, ma Frey si trasferirà in Veneto. 63 le presenze finora fra i professionisti con le maglie di Carrarese, Gubbio e Pro Vercelli,