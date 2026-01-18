Ufficiale Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Trapani 1905 le prestazioni sportive del calciatore Maxime Giron.

Per l’esperto terzino rossonero, il Foggia ha superato la forte concorrenza di altri club. Giron vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.

Nato il 15 settembre 1994 e cresciuto calcisticamente nel Clermont, Giron è approdato in Italia con il Montevarchi, vestendo successivamente diverse maglie tra cui Crotone, Palermo, Potenza e Avellino, collezionando oltre 300 presenze tra i professionisti.

Nella prima parte di stagione ha militato nel Trapani, dove ha disputato 16 gare di campionato, realizzando anche una rete, proprio contro il Foggia.

Il calciatore francese ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’approdo in rossonero:

«Non ci ho pensato un attimo a firmare per questi colori. Ho percepito subito il ritrovato entusiasmo che si respira attorno al Foggia e non vedo l’ora di scendere in campo per dare tutto me stesso davanti a una tifoseria splendida e calorosa».

Giron è pronto sin da domani a raggiungere i nuovi compagni di squadra e a mettersi a disposizione di mister Barilari. Benvenuto Maxime!