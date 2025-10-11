Serie A Women, Simonelli-Goldoni lanciano la Lazio: vittoria per 2-1 contro il Genoa
La Lazio vince nella gara d'apertura della seconda giornata di Serie A Women e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Ad aprire i giochi ci pensa la centrocampista offensiva Simonelli dopo appena nove minuti, prima di alzare bandiera bianca ed essere sostituita poco dopo la mezz'ora. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Goldoni, entrata a inizio secondo tempo, che chiude virtualmente il match con il Genoa che solo nel finale con Vigilucci trova il modo di rendere il passivo meno pesante e riaprire la gara senza però riuscire a trovare i primi punti in stagione.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women – ore 15:00
Fiorentina-Inter – ore 17:30
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma – ore 12:30
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Lazio 6*, Inter 3, Roma 3,Milan 3, Napoli Women 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Como Women 0, Genoa 0*, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0
* una gara in più