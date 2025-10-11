Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente

Il Rimini ha tesserato altri due giocatori, pescando dal mercato degli svincolati, che sono già a disposizione del tecnico Filippo D'Alesio per la sfida di questo pomeriggio contro il Perugia. Si tratta di Francesco Contaldo, centrocampista classe 2002 reduce dall'esperienza alla Pro Vercelli dove ha messo a segno un gol in 36 presenze, e di Antonio De Luca, esterno destro classe 2000 con un passato alla Triestina. I due giocatori saranno annunciati ufficialmente con un comunicato sui canali ufficiali del club romagnolo neo prossimi giorni.