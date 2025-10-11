TMW Mancini: "Andremo sicuramente al Mondiale. Gattuso nel posto più bello per un allenatore"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini si è detto sicuro sulla qualificazione al prossimo Mondiale da parte dell'Italia. Queste le dichiarazioni dal palco dell'ex commissario tecnico azzurro, raccolte da TMW:

Come vede questa Nazionale?

"Ci sono molti ragazzi che c'erano con me. La Nazionale sta migliorando, secondo me è una buona Nazionale, sì".

Rino Gattuso come lo vede?

"Sono felice per lui, che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore. A volte nel calcio succedono cose come Belgio-Macedonia di ieri".

Ci andiamo al Mondiale?

"Sì, sicuro".

La chiamata di Zaniolo era un appello a far giocare i giovani?

"Zaniolo lo vidi in Under 19, aveva un anno in meno. Vidi quell'Europeo dove c'erano Tonali, Scamacca e altri. Zaniolo pensavo potesse diventare un grande calciatore quando lo vidi".

Retegui?

"Mi era saltato all'occhio non perché facesse cose eccezionali, ma perché in Italia aveva belle intuizioni, movimenti da attaccante vero, così cominciammo a seguirlo con attenzione per poi convocarlo. Sono felice perché fra Genoa ed Atalanta è migliorato tantissimo".

Kean lo hai fatto giocare a 19 anni. Stasera farà coppia con Retegui...

"Kean aveva delle qualità già molti anni fa. Poi come molti giovani ha rallentato. Per me era un bell'attaccante esterno. Ma oggi come diceva Ulivieri di me è ancora migliore come attaccante centrale perché è migliorato".

Leggi qui tutte le parole di Mancini dal palco del Festival di Trento