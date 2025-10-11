"Così normalizzate il genocidio", attivisti in protesta in FIGC Veneto contro Italia-Israele

Momenti di forte tensione a Marghera (Venezia), dove un gruppo di attivisti ha inscenato una protesta simbolica presso la sede della FIGC Veneto contro la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, in programma martedì sera a Udine. Gli attivisti del Centro Sociale Rivolta e del Collettivo Pandora hanno occupato gli uffici federali esponendo uno striscione dal messaggio inequivocabile: “FIGC normalizza il genocidio, NO alla partita Italia-Israele”. Un gesto di forte impatto, volto a denunciare la decisione di disputare l’incontro nonostante la situazione politica e umanitaria in Medio Oriente.

I manifestanti definiscono la gara “la partita della vergogna” e chiedono l’esclusione della Nazionale israeliana dalle competizioni internazionali, oppure che la Federazione italiana scelga di non scendere in campo come forma di protesta. Una posizione radicale che ha immediatamente acceso il dibattito, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media locali.

La FIGC, come riferito dal Corriere del Veneto, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, mentre la partita resta regolarmente in programma. Tuttavia, l’episodio di Marghera rappresenta un segnale chiaro del clima di tensione e delle polemiche extra-calcistiche che stanno accompagnando l’avvicinamento alla sfida di Udine, destinata a far discutere ben oltre il campo.