Juventus-Como, le formazioni ufficiali: Lehmann sfida il passato. Girelli dall'inizio

Dopo la vittoria della Lazio sul Genoa per 2-1, scendono in campo per la seconda giornata di Serie A Women Juventus e Como. Le bianconere di mister Canzi cambiano molto rispetto alla gara di Champions League con De Jong fra i pali e una difesa dove Kullberg e Calligaris sostituiscono Lenzini e Salvai. A centrocampo out Bonansea al posto della quale gioca Krumbiegel con Schatzer e Brighton in mezzo e Carbonell confermata a sinistra. In avanti sarà Beccari ad affiancare Girelli con Stolen Godo alle loro spalle.

Nel Como Women il tecnico Sottili conferma il 4-3-3 visto all’esordio con la Lazio con davanti l’ex di turno Lehmann a guidare l’attacco affiancata da Nischler e Kramzer. A centrocampo Pavan sarà titolare al fianco di Petzelberger, Vaitukaityte, mentre la difesa resta invariata con Howard e Sagen coppia centrale davanti a Gilardi.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-1-2): De Jong; Kullberg, Calligaris, Harviken; Krumbiegel, Brighton, Schatzer, Carbonell; Stolen Godo; Girelli, Beccari. . A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Rosucci, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Thomas, Libran, Salvai, Pinto, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Canzi.

Como Women (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Sagen, Howard, Szabo; Petzelberger, Vaitukaityte, Pavan; Nischler; Lehmann, Kramzar. A disposizione: Schroffenegger, Bergersen, Kerr, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Picchi, Madsen, Ruma. Allenatore: Sottili.