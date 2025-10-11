Addai svela: "Ho avuto molti dubbi, alla fine sono felice al Como. Perché sono stato preso"

"Ho avuto molti dubbi, all’AZ mi sentivo a casa". Non ci gira attorno Jayden Addai, a proposito della decisione presa in estate di lasciare quello che è stato il suo club da sempre ad Alkmaar, dalle giovanili fino in prima squadra, e dove ha vinto la prestigiosa Youth League nel 2023. Eppure l'esterno offensivo olandese ora vive e gioca al Como, in Serie A: "Lì era tutto normale, e poi all’improvviso fai il salto all’estero. Ma alla fine sono felice", l'intervista rilasciata a NOS.

Un trasferimento da 14 milioni di euro, sorprendente per un ragazzo di soli 19 anni (ora 20) proveniente dall'Eredivisie, anche perché non aveva ancora conquistato un posto da titolare all’AZ. Eppure il club lombardo ha optato per l'investimento, che sta già dando i suoi frutti tra il gol alla Fiorentina, i dribbling e i tunnel collezionati nelle varie apparizioni in campionato e tanta personalità.

Anche dal punto di vista tattico, Addai è contento delle decisioni di coach Fabregas: "Ama i giocatori intelligenti e giochiamo un calcio molto offensivo. Non come la maggior parte delle squadre italiane, che usano il 3-5-2". Il Como gioca con un tridente offensivo sulla trequarti oltre alla punta, un sistema che sembra fatto su misura per Addai: "Sono stato preso proprio per questo. Gioco offensivo e pressing alto, al contrario di molte squadre italiane che si concentrano sulla difesa".