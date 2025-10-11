Juve Stabia, le medie voto alla sosta di ottobre: Gabrielloni spicca con la vecchia guardia

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Juve Stabia.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Ignazio Abate finiscono sotto i riflettori quattro elementi della ‘vecchia guardia’ a riprova di come il cambio di timoniere sia stato ben assorbito dai leader dello spogliatoio. Candellone, Maistro, Mosti e Ruggero figurano, infatti alla classifica di rendimento. Assieme a loro l’ultima novità del mercato: Alessandro Gabrielloni. L’ex Como, seppur con meno partite rispetto al computo totale, ha subito di mostrato di poter essere un fattore in Serie B.

Ancora da migliorare, invece, il rendimento di molti dei volti nuovi. Iniziando da Burnete, passando per Cacciamani e finendo a Stabile. Segno meno anche per due che al ‘Menti’ giocano da un po’ come Piscopo e Leone.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Candellone (Juve Stabia) 6.63 (4)

2. Gabrielloni (Juve Stabia) 6.50 (4)

3. Maistro (Juve Stabia) 6.50 (4)

4. Mosti (Juve Stabia) 6.33 (6)

5. Ruggero (Juve Stabia) 6.29 (7)