Inzaghi: "A Palermo ci sono tutti i presupposti per aprire un ciclo importante"

“Ci sono tutti i presupposti per aprire un ciclo importante”, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi dalle colonne del Corriere dello Sport parla così di questi primi mesi nel capoluogo siciliano sottolineando di come quella sia una piazza unica che ha visto un mare di persone ad accoglierlo nonostante non avesse ancora fatto nulla alla guida del club: “Se vieni ad allenare a Palermo con 30.000 persone fisse allo stadio, è normale che ci siano aspettative alte. Ma è un fattore che deve diventare positivo: - spiega Inzaghi - un seguito così non ce l'ha nessuno, e non parlo solo di presenze al Barbera. Qui c'è una intera città che si interessa e nel mondo milioni di palermitani che tifano, per noi è una fortuna da sfruttare”.

Il tecnico rosanero parla poi di come vive questo momento guardando con realismo al bicchiere mezzo pieno e arrabbiandosi quando serve pur senza far mancare mai la fiducia alla squadra nei momenti difficili e spiegando che “se abbiamo pressioni è perché ci considerano forti”.

Inzaghi poi guarda al big match con il Modena capolista in un Barbera che sarà ancora una volta tutto esaurito: “E noi dovremo essere all'altezza del nostro stadio. Il tifo ci dà forza ma anche la giusta umiltà: fin qui abbiamo fatto intravedere di avere cuore e anima e la gente l'ha capito”.