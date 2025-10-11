TMW
Mancini: "Ci sono 4-5 squadre che lotteranno per lo scudetto. Nazionale? Guardo avanti"
Dopo aver parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex commissario tecnico Roberto Mancini si è concesso ai media anche in zona mista. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Il campionato di Serie A è appena iniziato, è per forza equilibrato. Ci sono 4-5 squadre che lotteranno per lo scudetto, ma è difficile capire oggi quale sarà la migliore. Sarà una lotta lunga e faticosa".
Sull'addio alla Nazionale e il cammino verso il Mondiale: "Il dispiacere per l'addio c'è, ma ormai è passato. Bisogna guardare avanti. La Nazionale stasera deve solo vincere e poi guardare le prossime partite".
