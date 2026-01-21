Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Nonostante una situazione di classifica non promettente (ultimo posto nel Girone C di Serie C), il Giugliano guarda con fiducia al futuro, e lo fa rinnovando il contratto che lega il club all'attaccante Ibourahima Balde: la nuova data di scadenza è fissata al 30 giugno 2028.
A renderlo noto, la stessa società campana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"La società Giugliano Calcio 1928, comunica di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto con il calciatore Ibourahima Balde, che si lega al club con un accordo fino al 2028.
Arrivato due stagioni fa, con la nostra maglia ha totalizzato 66 presenze complessive e 11 reti, contribuendo in maniera significativa alla qualificazione ai play off promozione nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025".